«Милан» установил клубный рекорд в ЛЧ, нанеся семь ударов в створ за первый тайм

Итальянский «Милан» установил клубный рекорд в матче Лиги чемпионов, нанеся семь ударов в створ ворот «Ньюкасла» за первый тайм, сообщает Opta Sports.
Команда Стефано Пиоли шесть раз попала в створ только за первые 20 минут матча. Отмечается, что ранее лишь пять других команд сумели нанести семь точных ударов по ходу первого тайма в Лиге чемпионов, но при этом не забили.
Напомним, в эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт не открыт — 0:0.
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