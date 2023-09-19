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«Милан» установил клубный рекорд в ЛЧ, нанеся семь ударов в створ за первый тайм

«Милан» установил клубный рекорд в ЛЧ, нанеся семь ударов в створ за первый тайм
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Итальянский «Милан» установил клубный рекорд в матче Лиги чемпионов, нанеся семь ударов в створ ворот «Ньюкасла» за первый тайм, сообщает Opta Sports.

Команда Стефано Пиоли шесть раз попала в створ только за первые 20 минут матча. Отмечается, что ранее лишь пять других команд сумели нанести семь точных ударов по ходу первого тайма в Лиге чемпионов, но при этом не забили.

Напомним, в эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт не открыт — 0:0.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
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