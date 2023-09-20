Нападающий «Баварии» Кейн назвал своего любимого испанского игрока юности

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, кем из испанских футболистов он восхищался в юности.
«Я любил игру Серхио Бускетса, и когда я был моложе, и продолжаю любить её сейчас. Он невероятный игрок: то, как он играет, как он управляет своим телом, я беру с него пример. Знаю, что сейчас он в Майами, но я очень ценил его и тот факт, что он всегда находился в тени других игроков, таких, например, как Месси, Неймар, Хави или Иньеста. Для меня он является одним из величайших полузащитников в истории», — приводит слова Кейна Marca.
Напомним, минувшим летом Бускетс перешёл в американский «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС 35-летний футболист принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
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