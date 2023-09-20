Санкт-Петербург — приоритетный вариант для проведения матча сборной России с Камеруном

РФС рассматривает Санкт-Петербург в качестве приоритетного варианта проведения товарищеского матча сборной России с Камеруном 12 октября. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что сборная России планирует провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна в середине октября. Отметим также, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела два матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).