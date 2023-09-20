Сульшер: хочу снова тренировать. Недавно приглашали в Саудовскую Аравию

Бывший главный тренер «Кардиффа» и «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил о желании вернуться к тренерской работе.

«Да, и у меня были предложения. Совсем недавно — из Саудовской Аравии. Мой лучший друг, который также является моим агентом, изучает их. Если вы когда-то трудились в «Манчестер Юнайтед», вы сами определяете, с кем и где хотите работать. Мне нравится Англия и Премьер-лига, и даже Чемпионшип сейчас кажется сильнее, чем когда-либо, но я не чувствую себя связанным с этой страной.

Чего мне больше всего не хватает, так это работы с хорошим людьми, которых ты видишь каждый день, обсуждаешь с ними футбол и составляешь план на следующую игру. Дело не только в команде, но и в создании культуры, при которой сотрудники клуба наслаждается своей работой и строят команду сообща, единым целым», — приводит слова норвежского специалиста The Athletic.