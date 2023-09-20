Сульшер — о работе в «Ман Юнайтед»: клуб не смог купить игроков, которые были мне нужны

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что руководство манкунианского клуба не смогло приобрести игроков, которых он хотел видеть в своей команде.

«Мы не смогли купить игроков, о которых я говорил клубу. Каких? Холанд, ещё до его дебюта за «РБ Зальцбург». Деклан Райс, который тогда не стоил столько, сколько за него заплатили летом («Арсенал» купил хавбека за сумму, превышающую € 110 млн. — Прим. «Чемпионата»). Также мы обсуждали кандидатуру Мойсеса Кайседо, но нам нужны были игроки, готовые давать результат здесь и сейчас. «Брайтон» может позволить себе дать футболистам площадку для развития в течение года-полутора, «Юнайтед» такой роскошью не обладает.

И поэтому клуб упустил многих игроков. Мы очень хотели заполучить Джуда Беллингема — он игрок для «Ман Юнайтед», но я уважаю его выбор. Вероятно, он поступил разумно. Я бы подписал Кейна в любой день недели, и, насколько я понимаю, Гарри сам жаждал этого перехода. Но из-за пандемии «Ман Юнайтед» был ограничен в финансах, бездонной ямы денег у нас попросту не было», — приводит слова Сульшера The Athletic.