ЦСКА — «Сочи»: Нобоа открыл счёт в матче

Сегодня, 20 сентября, в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московский ПФК ЦСКА и «Сочи». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сочи» открыл счёт в матче на 43-й минуте. Автором «гола в раздевалку» стал Кристиан Нобоа.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» расположился на третьей строчке таблицы с четырьмя баллами. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью очками, а «Факел» занимает последнее место, набрав три балла.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).