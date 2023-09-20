Голкипер ЦСКА Тороп рассказал, кто из мировых вратарей является для него образцом
Поделиться
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп выделил вратарей европейских топ-клубов, с которых он берёт пример.
«Смотрю на игры и выбираю лучшие действия вратарей — как стоят на ленточке, как играют, как руководят. Образец? Ян Облак, Эдерсон, Онана», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Тороп находится в системе ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне молодой голкипер провёл за армейцев шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
19:35
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:46
-
18:46
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:18
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:53
Партнерский контент