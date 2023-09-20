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Голкипер ЦСКА Тороп рассказал, кто из мировых вратарей является для него образцом

Голкипер ЦСКА Тороп рассказал, кто из мировых вратарей является для него образцом
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп выделил вратарей европейских топ-клубов, с которых он берёт пример.

«Смотрю на игры и выбираю лучшие действия вратарей — как стоят на ленточке, как играют, как руководят. Образец? Ян Облак, Эдерсон, Онана», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Тороп находится в системе ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне молодой голкипер провёл за армейцев шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.

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