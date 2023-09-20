Тороп: никогда не задумывался об аренде в другом клубе. Я часть команды, очень люблю ЦСКА

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал, что никогда не хотел покинуть московский клуб и всегда был готов бороться за место в составе армейцев.

«Был ли момент, что думал об аренде и практике в другом клубе? Меня не беспокоила эта ситуация. Я каждый день старался пахать на тренировках, слушал тренерский штаб. Хочу спасибо сказать всему тренерскому штабу, футболистам и всем людям, который причастны к моей карьере. Ни в коем случае не было никаких негативных эмоций. Всё хорошо и отлично. Я часть команды и очень люблю ЦСКА. Почему не было беспокойства? Не знаю, я просто не думал об этом. У нас очень классная атмосфера. Уверен в своих силах? Не знаю, просто никогда не задумывался. Я люблю играть в футбол, нашу атмосферу на тренировках», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Тороп провёл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.