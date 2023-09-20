Полузащитник «Сочи» Нобоа: после матча Федотов спросил, как я могу так играть и бегать
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о разговоре с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
«Федотов после игры спросил, как я могу так бегать, так играть, и пожелал удачи в следующих играх», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, 38-летний эквадорец работал вместе с Федотовым с футбольном клубе «Сочи». Российский специалист возглавлял команду с юга России в период с 2020 года по 2022 год. В сезоне-2021/2022 «Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.
Сегодня, 20 сентября, состоялся матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Сочи». ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).
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