Тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич высказался о судействе в матче 1-го тура ЛЧ с «ПСЖ»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал пенальти, назначенный в ворота команды в матче с «ПСЖ» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Маркиньос также принял мяч рукой. С рукой всегда сложно, нет очень чётких правил. «ПСЖ» скажет, что это была рука, а мы – что это не так. Но, в конце концов, главным образом мы были недостаточно агрессивны в игре», — приводит слова Терзича Footmercato.
Французский клуб победил со счётом 2:0. В составе парижан отличились Килиан Мбаппе с пенальти, а также крайний защитник Ашраф Хакими.
Другие участники группы F, «Милан» и «Ньюкасл», сыграли вничью — 0:0. В начале октября «Пари Сен-Жермен» сразится с английским «Ньюкасл Юнайтед», а итальянский «Милан» встретится с «Боруссией».
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