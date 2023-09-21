Бруну Фернандеш: у нас травмированы некоторые важные игроки, но это не повод не выигрывать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о большом количестве травмированных игроков в команде после матча с «Баварией».

«Нам не нужно думать о травмированных игроках. У нас достаточно игроков, чтобы дать ответ на поле. Конечно, мы хотим, чтобы все были здоровы, как можно больше игроков, и мы знаем, что у нас травмированы некоторые важные игроки, но это не повод не выигрывать матчи.

Мы знали, что против «Баварии» будет трудно играть. Мы знали, что это очень сильная команда. Когда ты даешь им столько пространства и времени, они могут тебя обидеть. Мы начали игру, потом 1:0, 2:0. Во втором тайме мы отыгрываемся со счета 2:1 и пропускаем ранний гол. Снова отыгрываемся — 3:2, и снова пропускаем», — приводит слова Фернандеша TNT Sports.

Вчера, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счётом 4:3.

Следующий матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» 3 октября примет «Гаратасарай».