Литвинов: египтяне не сильнее нашей сборной, но они не играют в «бей вперёд — игра придёт»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об атмосфере в сборной России и оценил уровень олимпийской команды Египта.

«Атмосфера в команде хорошая, мне всё понравилось. Карпин говорил, чего он хочет от нас, говорил, что какие-то наигровки не получится за два дня выстроить, потому что полностью новая команда, никогда так не собиралась. Обидно, что проиграли, могли оба матча выигрывать, но так получилось. Где-то подучился новому у Валерия Георгиевича. Уровень египтян по сравнению с РПЛ? Не скажу, что они посильнее. Они молодцы, стараются играть низом, у них нет «бей вперёд – игра придёт». С кем из РПЛ можно сравнить Египет? Не знаю, если честно. Но команда у них нормальная, дальше посмотрим, что у них получится», — приводит слова Литвинова Metaratings.

Сборная России провела сборы в начале сентября на базе в Новогорске. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин пригласил 49 футболистов, которые, разбившись на группы, провели три товарищеских матча: два с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), а также со сборной Катара (1:1).