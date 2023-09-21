Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: с адаптацией к Деограсии проблем не было

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался насчёт главного тренера команды Давида Деограсии.

«С адаптацией к Деограсии проблем не было. Хорошие переводчики, всё понятно. Эмоции, когда он говорит на испанском, переводчик передаёт на русский, молодец. Амбиции «Оренбурга» в этом сезоне? Мы идём от игры к игре, стараемся выиграть каждый матч, приносить радость нашим болельщикам», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Деограсия занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 августа. В воскресенье оренбуржцы на выезде обыграли «Локомотив» в 8-м туре РПЛ со счётом 2:0. Воробьёв в этом сезоне провёл пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола.