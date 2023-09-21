Глава РФС Дюков снова допустил возможность перехода в Азиатскую конфедерацию

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что переход России в Азиатскую конфедерацию всё ещё возможен.

«Если говорить про переход в Азиатскую конфедерацию, такая возможность есть. Мы держим её в уме. Мы должны понимать, что для нас важно через какое-то время начать участвовать в официальных матчах. На данный момент ведём переговоры с УЕФА. Повторюсь, что вариант с Азиатской конфедерацией существует», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций. В декабря 2022 года исполком РФС принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию, но позже этот вопрос представители организации не комментировали.