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Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Факел» сообщил о травме нападающего Матвея Ивахнова в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале воронежского клуба.

Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.

По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.