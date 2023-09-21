Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»

Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Факел» сообщил о травме нападающего Матвея Ивахнова в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале воронежского клуба.

Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.

По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.

Материалы по теме
«Оренбург» одолел «Факел» по итогам серии послематчевых пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android