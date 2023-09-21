«Оренбург» одолел «Факел» по итогам серии послематчевых пенальти

Завершился матч 4-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 0:0 (пен. 4:2).

Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.

По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.