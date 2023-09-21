Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» одолел «Факел» по итогам серии послематчевых пенальти

«Оренбург» одолел «Факел» по итогам серии послематчевых пенальти
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 0:0 (пен. 4:2).

Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.

По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.

Фонбет Кубок России . Группа A
21 сентября 2023, четверг. 17:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
4 : 2
Факел
Воронеж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android