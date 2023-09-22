Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 22 сентября, стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Штутгарта» и «Дармштадт 98». Остальные матчи пройдут 23 и 24 сентября.
Полное расписание матчей 5-го тура Бундеслиги:
22 сентября, пятница:
«Штутгарт» — «Дармштадт» — 21:30 мск.
23 сентября, суббота:
«Аугсбург» — «Майнц» — 16:30 мск;
«Боруссия Мёнхенгладбах» — «Лейпциг» — 16:30 мск;
«Унион Берлин» — «Хоффенхайм» — 16:30 мск;
«Бавария» — «Бохум» — 16:30 мск;
«Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург» — 16:30 мск;
«Вердер» — «Кёльн» — 19:30 мск.
24 сентября, воскресенье:
«Байер» — «Хайденхайм» — 16:30 мск;
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 18:30 мск.
По итогам первых четырёх туров «Бавария» и «Байер» имеют в своём активе по десять очков и возглавляют турнирную таблицу. Замыкают таблицу «Кёльн», «Дармштадт» и «Майнц», набравшие по одному очку.
- 22 сентября 2023
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