Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 22 сентября, стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Штутгарта» и «Дармштадт 98». Остальные матчи пройдут 23 и 24 сентября.

Полное расписание матчей 5-го тура Бундеслиги:

22 сентября, пятница:

«Штутгарт» — «Дармштадт» — 21:30 мск.

23 сентября, суббота:

«Аугсбург» — «Майнц» — 16:30 мск;

«Боруссия Мёнхенгладбах» — «Лейпциг» — 16:30 мск;

«Унион Берлин» — «Хоффенхайм» — 16:30 мск;

«Бавария» — «Бохум» — 16:30 мск;

«Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург» — 16:30 мск;

«Вердер» — «Кёльн» — 19:30 мск.

24 сентября, воскресенье:

«Байер» — «Хайденхайм» — 16:30 мск;

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 18:30 мск.

По итогам первых четырёх туров «Бавария» и «Байер» имеют в своём активе по десять очков и возглавляют турнирную таблицу. Замыкают таблицу «Кёльн», «Дармштадт» и «Майнц», набравшие по одному очку.