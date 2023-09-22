Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 6-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 22 сентября, стартует 6-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Монако» и «Ниццы». Остальные матчи пройдут 23, 24 и 26 сентября.
Полное расписание матчей 6-го тура Бундеслиги:
22 сентября, пятница:
«Монако» — «Ницца» — 22:00 мск.
23 сентября, суббота:
«Нант» — «Лорьян» — 18:00 мск;
«Брест» — «Лион» — 22:00 мск.
24 сентября, воскресенье:
«Метц» — «Страсбург» — 14:00 мск;
«Ланс» — «Тулуза» — 16:00;
«Гавр» — «Клермон» — 16:00 мск;
«Монпелье» — «Ренн» — 18:00 мск;
«ПСЖ» — «Марсель» — 21:45 мск.
26 сентября, вторник:
«Лилль» — «Реймс» — 22:00 мск.
По итогам первых пяти туров «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 11 очков. «Гавр» Далера Кузяева расположился на 11-м месте (6). Действующий чемпион Франции «ПСЖ» занимает пятую строчку (8), а замыкают таблицу «Клермон» и «Ланс», набравшие по одному очку.
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