Лепсая назвал клуб РПЛ, который эффективнее всех сработал на латинском трансферном рынке

Футбольный функционер Тимур Лепсая оценил работу российских клубов на трансферном рынке латинской Америки. В частности, он отметил эффективность скаутов московских «Динамо» и ЦСКА.

«Эффективнее всех на латинском рынке отработало «Динамо». Помимо пришедших игроков, о которых мы поговорим, клуб вернул Бальбуэну. Это стоило больших усилий, а ещё позволило закрыть проблемную позицию без покупки нового игрока.

ЦСКА? Тоже хорошая работа. Давила ― очень интересный игрок, Келвен ― защитник, который был на виду в Бразилии. Наверное, клуб недостаточно удовлетворён кампанией из-за срывов двух трансферов защитников ― Капишабы и Велингтона, но всё равно они провели достойную работу. А ещё выделю трансфер уругвайца Оласы в «Краснодар». Защитник давно играет в Европе, выступал со Смоловым за «Сельту». «Краснодар» сумел совершить трансфер из «Вальядолида». За €2 млн клуб получил хорошего и надёжного игрока», – сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.