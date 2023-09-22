Селезнёв: сегодня должны были отвезти Милевского в больницу, но он не берёт трубку

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв рассказал о состоянии Артёма Милевского.

«Я с ним всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: «Тема, послушай, давай помогу. Я понимаю, что это такое. Я очень люблю Артёма, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом, и он знает мой номер телефона.

Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать», — приводит слова Селезнёва sport-express.ua.

Ранее болельщики обратили внимание на внешний вид игрока. Милевский значительно поправился. Также болельщики заподозрили, что у экс-футболиста проблемы с алкоголем.

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