«Больно смотреть». Болельщиков удивил внешний вид Артёма Милевского

Бывший украинский нападающий Артём Милевский удивил болельщиком своим внешним видом. Форвард поучаствовал в ролике, в котором объявил о розыгрыше футболки и мяча со своим автографом.

Однако, многие болельщики обратили внимание на внешний вид игрока. Милевский значительно поправился. Также болельщики заподозрили, что у экс-футболиста проблемы с алкоголем о чём указали в комментариях.

— «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас — происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдём ему работу, немного приведем в порядок мужика»

— «Для чего снимать человека в таком состоянии?»

— «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артёмом»

— «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку»

— «Он еле на ногах стоит»

— «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль»

Последним клубом Милевского был «Минай», который он покинул в 2021 году.