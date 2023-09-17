«Больно смотреть». Болельщиков удивил внешний вид Артёма Милевского

Бывший украинский нападающий Артём Милевский удивил болельщиком своим внешним видом. Форвард поучаствовал в ролике, в котором объявил о розыгрыше футболки и мяча со своим автографом.
Однако, многие болельщики обратили внимание на внешний вид игрока. Милевский значительно поправился. Также болельщики заподозрили, что у экс-футболиста проблемы с алкоголем о чём указали в комментариях.
— «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас — происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдём ему работу, немного приведем в порядок мужика»
— «Для чего снимать человека в таком состоянии?»
— «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артёмом»
— «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку»
— «Он еле на ногах стоит»
— «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль»
Последним клубом Милевского был «Минай», который он покинул в 2021 году.
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