Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Васильева

В санкт-петербургском «Зените» сообщили о сроках восстановления 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева после травмы, полученной в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — шесть-восемь недель.

Футбольный клуб «Зенит» желает Дмитрию Васильеву скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник сине-бело-голубых получил травму в кубковом матче с «Ахматом» и был заменён на 17-й минуте встречи. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.