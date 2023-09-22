Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Васильева

В санкт-петербургском «Зените» сообщили о сроках восстановления 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева после травмы, полученной в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».
«По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — шесть-восемь недель.
Футбольный клуб «Зенит» желает Дмитрию Васильеву скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — сообщает пресс-служба клуба.
Полузащитник сине-бело-голубых получил травму в кубковом матче с «Ахматом» и был заменён на 17-й минуте встречи. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.
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