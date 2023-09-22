ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Стали известны номинанты на премию Пушкаша за самый красивый гол. ФИФА опубликовала список на официально сайте организации.

Полный список номинантов на премию Пушкаша:

1. Альваро Барреал — «Цинциннати», США;

2. Линда Кайседо — женская сборная Колумбии;

3. Хулио Энсисо — «Брайтон энд Хоув Альбион», Англия;

4. Сон Джин Канг — сборная Корее до 20 лет;

5. Сэм Керр — женская сборная Австралии;

6. Брайан Лозано — «Атлас», Мексика;

7. Гильерме Мадуга — «Новоризонтино», Бразилия;

8. Иван Моранте — «Ибица», Испания;

9. Нуну Сантуш — «Спортинг», Португалия;

10. Асхат Тагыберген — сборная Казахстана;

11. Беатрис Занератто — женская сборная Бразилии.

Болельщики смогут проголосовать за кандидата на официальном сайте ФИФА.