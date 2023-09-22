«Монако» потерпел первое поражение с начала сезона, уступив «Ницце»

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард «Ниццы» Жереми Бога, отличившийся в компенсированное время.
Отметим, что нападающий «Монако» Фоларин Балогун не реализовал два 11-метровых удара. В первом тайме пенальти заработал российский полузащитник Александр Головин, а после перерыва верный шанс открыть счёт для хозяев создал Такуми Минамино. Оба удара с «точки» отразил вратарь «Ниццы» Марцин Булка. Помимо заработанного пенальти, Головин также отметился получением жёлтой карточки за разговоры с арбитром.
В активе «Монако» осталось 11 очков, команда опустилась на второе место турнирной таблицы Лиги 1. Лидером чемпионата стала «Ницца», набравшая 12 очков.
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