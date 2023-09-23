Гойкович: в ближайшем будущем матч сборной России с Боснией и Герцеговиной невозможен

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о невозможности проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины в ближайшем будущем.
«Возможен ли товарищеский матч сборной России с Боснией и Герцеговиной в ближайшем будущем? Думаю, что нет, пока невозможен. Тяжело будет это организовать. В прошлый раз со стороны болельщиков было оказано огромное давление, в следующий раз ничего не изменится.
Лично я хочу, чтобы российские команды нормально играли в еврокубках, чтобы сборная России играла в квалификации ЧЕ и ЧМ. Это спорт, а не политика», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
Игра России с Боснией планировалась на осень 2022 года, однако боснийские игроки стали публично высказываться против проведения матча. В конечном итоге встречу отменили.
- 23 сентября 2023
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