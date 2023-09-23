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Гойкович: в ближайшем будущем матч сборной России с Боснией и Герцеговиной невозможен

Гойкович: в ближайшем будущем матч сборной России с Боснией и Герцеговиной невозможен
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Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о невозможности проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины в ближайшем будущем.

«Возможен ли товарищеский матч сборной России с Боснией и Герцеговиной в ближайшем будущем? Думаю, что нет, пока невозможен. Тяжело будет это организовать. В прошлый раз со стороны болельщиков было оказано огромное давление, в следующий раз ничего не изменится.

Лично я хочу, чтобы российские команды нормально играли в еврокубках, чтобы сборная России играла в квалификации ЧЕ и ЧМ. Это спорт, а не политика», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Игра России с Боснией планировалась на осень 2022 года, однако боснийские игроки стали публично высказываться против проведения матча. В конечном итоге встречу отменили.

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