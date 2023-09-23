Афанасьев: Дзюба сейчас не вписался бы в игру «Зенита», судя по играм за «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» и «Торпедо» Андрей Афанасьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отметив, что 35-летний форвард не смог бы сейчас успешно выступать за свой бывший клуб, санкт-петербургский «Зенит».

«Если судить по последним играм за «Локомотив», то Дзюба, скорее всего, не вписался бы в рисунок игры «Зенита». Впрочем, если пофантазировать и представить, что он не ушёл бы из клуба, то за счёт опыта и волевых качеств он мог бы быть одним из старожилов, но именно сейчас при нынешних обстоятельствах он заиграть бы там не смог.

Будет любопытно посмотреть, как проявят себя Артём и Изидор завтра. Команды играют в разной манере игры, будет интересно. Всегда увлекательно наблюдать за игрой футболистов против своих бывших клубов. Завтра узнаем ответ на вопрос, кто из них опаснее как форвард», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Напомним, матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.