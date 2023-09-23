Афанасьев: Дзюба сейчас не вписался бы в игру «Зенита», судя по играм за «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» и «Торпедо» Андрей Афанасьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отметив, что 35-летний форвард не смог бы сейчас успешно выступать за свой бывший клуб, санкт-петербургский «Зенит».
«Если судить по последним играм за «Локомотив», то Дзюба, скорее всего, не вписался бы в рисунок игры «Зенита». Впрочем, если пофантазировать и представить, что он не ушёл бы из клуба, то за счёт опыта и волевых качеств он мог бы быть одним из старожилов, но именно сейчас при нынешних обстоятельствах он заиграть бы там не смог.
Будет любопытно посмотреть, как проявят себя Артём и Изидор завтра. Команды играют в разной манере игры, будет интересно. Всегда увлекательно наблюдать за игрой футболистов против своих бывших клубов. Завтра узнаем ответ на вопрос, кто из них опаснее как форвард», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».
Напомним, матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
- 23 сентября 2023
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:14
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:16
-
14:47
-
14:45
-
14:34
-
14:28
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:20