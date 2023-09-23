Тухель — о Мазрауи: невероятный футболист. Ему нужно усердно бороться за место в составе

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о марокканском защитнике мюнхенского клуба — Нуссайре Мазрауи.
«Нуссайр должен бороться, бороться и ещё раз бороться… Играть на пределе возможностей, как только ему предоставится такая возможность.
Он должен бороться и оставаться позитивным. Нам не нужно рассуждать о его таланте или о понимании игры. Он, безусловно, невероятный футболист», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Марокканец был подписан мюнхенцами на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал на протяжении четырёх сезонов в составе амстердамского «Аякса».
В прошлом сезоне Мазрауи провёл за «Баварию» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
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