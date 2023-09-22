Тухель — о состоянии Нойера: его травма на самом деле не является травмой

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера, который продолжительное время восстанавливается после травмы.

«Его травма на самом деле не является травмой. Это скорее дискомфорт, я бы так это назвал. Дискомфорт в икроножных мышцах. Он непостоянен, иногда появляется, а потом уходит. Этот дискомфорт не влияет на технику прыжков или сокращение мышц, но он просто есть, и он мешает.

Мы не хотим рисковать Нойером, и того, чтобы этот дискомфорт привёл к травме. Считаю, что это лучшее описание текущей ситуации. Я поговорил с Ману, и он крайне позитивен. По его жестам и выражению лица могу сказать, что он чувствует себя очень хорошо», — приводит слова Тухеля Sport Bild.

Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.