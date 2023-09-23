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«Химки» и «Шинник» одержали победы, «Акрон» не смог обыграть «Нефтехимик»

Завершились очередные матчи 11-го тура Мелбет Первой лиги. Подмосковные «Химки» принимали на своём поле «Ленинградец». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 20-й минуте матча форвард Владислав Яковлев забил первый гол «Химок». «Ленинградец» сравнял на 35-й минуте. Гол на счету полузащитника Никиты Розманова. Победу подмосковной команде принёс экс-игрок ЦСКА Хетаг Хосонов, реализовавший свой момент на 58-й минуте.

«Химки» набрали 17 очков и поднялись на седьмую строчку в таблице. «Ленинградец» остался с 11 очками и идёт на 16-м месте.

В другой встрече московская «Родина» играла с ярославским «Шинником». Гости одержали победу — 4:1.

В составе ярославцев дубль оформил Игорь Андреев, по голу забили Василий Алейников и Данила Сухомлинов. В составе «Родины» гол забил Астемир Гордюшенко.

«Шинник» поднялся на третье место, «Родина» — 12-я.

В Жигулёвске «Акрон» сыграл безголевую ничью с «Нефтехимиком». Хозяева идут на четвёртом месте в таблице, гости — 15-е.