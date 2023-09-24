Билялетдинов: Камерун — самый сильный соперник для сборной России за последнее время

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России и Камеруна. По мнению футболиста, Камерун — самый сильный соперник для российской национальной команды за последнее время.
«Если уже договорились, то, наверное, это самый сильный соперник для сборной России за последнее время. Будет интересно играть. К тому же они были участниками последнего чемпионата мира. Лишь бы не сорвалось», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Скорее всего, она пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Также ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о деталях проведения товарищеского матча со сборной России.
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