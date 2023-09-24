«Не лучше ли подумать, как вернуть на трибуны болельщиков?» Романцев — о критике Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в другие чемпионаты.

«Никак не могу понять, почему эта тема так взволновала некоторых представителей думы. Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола». А ещё было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские». Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

А ведь всё очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте. Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты. Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина.

А не лучше ли охладить пыл и подумать о том, как вернуть на трибуны тысячи болельщиков, пересмотрев закон о Fan ID, хотя бы в отношении пенсионеров? Ведь многие из них просто не имеют компьютеров и необходимых гаджетов», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».