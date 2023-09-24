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Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезуша

Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезуша
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар потребовал у руководства клуба увольнения главного тренера команды Жорже Жезуша после матча с узбекским «Навбахором». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, конфликт произошёл после неудачного для бразильского футболиста матча с «Навбахором», в котором Неймар толкнул игрока соперника и ударил в него мячом после того, как он упал. Затем в раздевалке команды Жезуш подверг критике бразильца за его поведение. Это не понравилось звёздному нападающему, и он потребовал у руководства отставки главного тренера саудовского клуба.

Подчёркивается, что на следующий день после этого инцидента руководство «Аль-Хиляля» встретилось с Жезушем и предупредило специалиста о возможности расторжения контракта с ним в случае, если показатели команды не улучшатся.

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