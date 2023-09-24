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Аршавин: Вендел на данный момент является лучшим игроком РПЛ

Аршавин: Вендел на данный момент является лучшим игроком РПЛ
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела лучшим игроком Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Зенит» более надёжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоём стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внёс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне чемпионата России по футболу бразильский хавбек провёл шесть матчей, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Вендела составляет € 24 млн.

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