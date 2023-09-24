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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Нуньес снова вывел хозяев вперёд

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Нуньес снова вывел хозяев вперёд
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В эти минуты идёт матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступает Крис Кавана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Салах – 16'     1:1 Боуэн – 42'     2:1 Нуньес – 60'     3:1 Жота – 85'    

На 60-й минуте матча Дарвин Нуньес во второй раз вывел хозяев вперёд.

Ранее, на 16-й минуте матча, форвард хозяев Мохамед Салах открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 42-й минуте матча Джаррод Боуэн восстановил равновесие, замкнув подачу Владимира Цоуфала.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.

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