«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Нуньес снова вывел хозяев вперёд

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В эти минуты идёт матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступает Крис Кавана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

На 60-й минуте матча Дарвин Нуньес во второй раз вывел хозяев вперёд.

Ранее, на 16-й минуте матча, форвард хозяев Мохамед Салах открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 42-й минуте матча Джаррод Боуэн восстановил равновесие, замкнув подачу Владимира Цоуфала.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.