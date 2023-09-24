Агент Джикии: «Спартак» намерен продлить контракт с Георгием, но я не знаю мнения Абаскаля

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, как обстоят дела с возможным продлением контракта его клиента.
«Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта? Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнения тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
Напомним, в текущем сезоне 29-летний защитник провёл восемь матчей в составе красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последние матчи чемпионата Джикия начинал со скамейки запасных. Текущий контракт Георгия со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.
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