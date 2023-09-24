Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гавр» одолел «Клермон» в 6-м туре Лиги 1, Кузяев отыграл 88 минут, у Николсона ассист

«Гавр» одолел «Клермон» в 6-м туре Лиги 1, Кузяев отыграл 88 минут, у Николсона ассист
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Клермоном». Матч проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Главным арбитром встречи выступил Матьё Вернис. Итоговый счёт – 2:1 в пользу хозяев.

«Гавр» завладел комфортным преимуществом на старте матча. На четвёртой минуте отличился Набиль Алиуи, спустя три минуты второй гол хозяев провёл Мохамед Байо. Оба раза ассистировал партнёрам Хосуэ Казимир. В конце первого тайма Шейк Конате отыграл один гол. Голевую передачу отдал Шамар Николсон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Во втором тайме голов забито не было. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отыграл 88 минут и был заменён за несколько минут до финального свистка.

После шести туров «Гавр» набрал девять очков и вышел на пятое место турнирной таблицы Лиги 1. В свою очередь, «Клермон», набрав первое очко с начала турнира, расположился на последней строчке.

Франция - Лига 1 . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
2 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Алиуи – 4'     2:0 Байо – 7'     2:1 Конате – 45+2'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android