«Гавр» одолел «Клермон» в 6-м туре Лиги 1, Кузяев отыграл 88 минут, у Николсона ассист

Завершился матч 6-го тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Клермоном». Матч проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Главным арбитром встречи выступил Матьё Вернис. Итоговый счёт – 2:1 в пользу хозяев.

«Гавр» завладел комфортным преимуществом на старте матча. На четвёртой минуте отличился Набиль Алиуи, спустя три минуты второй гол хозяев провёл Мохамед Байо. Оба раза ассистировал партнёрам Хосуэ Казимир. В конце первого тайма Шейк Конате отыграл один гол. Голевую передачу отдал Шамар Николсон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Во втором тайме голов забито не было. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отыграл 88 минут и был заменён за несколько минут до финального свистка.

После шести туров «Гавр» набрал девять очков и вышел на пятое место турнирной таблицы Лиги 1. В свою очередь, «Клермон», набрав первое очко с начала турнира, расположился на последней строчке.