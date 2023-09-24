Тикнизян ответил, против кого из футболистов «Зенита» сложнее всего играть

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, автор победного гола в ворота «Зенита», ответил на вопрос, против кого ему было сложней всего играть в матче.

«Самый сложный игрок «Зенита»? Мне очень нравятся Вендел, Барриос. Это игроки с хладнокровным принятием решения, не торопятся. Очень тяжело у них отобрать мяч», — передает слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.