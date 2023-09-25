«Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби благодаря дублю Мораты

Завершился матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Атлетико» одержал уверенную победу над «Реалом» со счётом 3:1.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, нападающий «Атлетико» Альваро Мората открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Вскоре, на 18-й минуте, Антуан Гризманн удвоил преимущество «Атлетико» во встрече.

На 36-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос отыграл один мяч, забив отличным ударом из-за штрафной.

В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Альваро Мората вновь удвоил преимущество «Атлетико» во встрече, оформив дубль и установив окончательный счёт матча — 3:1.

Таким образом, после данного матча «Реал» расположился на третьей строчке турнирной таблицы испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в шести матчах. На счету «Атлетико» теперь десять очков – команда занимает шестое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (16 очков) и «Жирона» (16 очков).