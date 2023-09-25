«Дзюбу сковали, «съели». Аршавин – после поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче девятого тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1.
«Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание. Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой. Свист в его адрес? Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то, что он тут играл, что тут скажешь?» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В этой встрече Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте. Напомним, ранее Дзюба выступал за «Зенит».
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