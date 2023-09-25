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Швеция присоединилась к протесту Испании перед первым матчем после ЖЧМ-2023

Швеция присоединилась к протесту Испании перед первым матчем после ЖЧМ-2023
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Женская сборная Испании драматично обыграла сборную Швеции со счётом 3:2. Это был первый матч с тех пор, как её футбольную федерацию охватил скандал после триумфальной кампании на чемпионате мира среди женщин 2023 года.

Швеция первой вышла вперёд после того, как Магдалена Эрикссон пробила головой в угол.

Испания сравняла счет благодаря расчётливому удару Дель Кастильо.

Затем Ева Наварро вывела «Ла Роха» вперёд, когда её мощный удар пролетел высоко над головой вратаря сборной Швеции.

Швеция сравняла счёт благодаря Лине Хуртиг.

Кальдентейн на 94-й минуте забила пенальти и принесла победу своей команде.

Перед матчем обе команды держали баннер с надписью «#SeAcabó», что переводится как «Всё кончено». На баннере также была фраза: «Наша борьба — глобальная борьба». Игроки сборной Испании также носили браслеты с надписью «#SeAcabó».

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