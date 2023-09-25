Рапино выступила с заявлением после прощального матча за сборную США

Двукратная чемпионка мира, 38-летняя футболистка Меган Рапино выступила с трогательной речью после прощального матча за сборную США.
«Я просто хочу сказать вам спасибо. Я чувствую, что смогла вырасти на глазах у всех вас, здесь, в Чикаго, и у многих болельщиков по всему миру. Когда я думаю о том, что значит для меня представлять сборную США, я думаю только о вас, о болельщиках.
Эта команда всегда отличается тем, что показывает нас такими, какие мы есть на самом деле. Мы упорно сражаемся на поле, мы весело проводим время за его пределами, мы многого добиваемся, и мы боремся за пределами поля, чтобы продолжать отстаивать свою идентичность. Я ожидаю, что у каждого будет больше возможностей для того, чтобы быть таким, какой ты есть.
Для меня было честью носить майку сборной США, играть с этими футболистками и исполнить свою мечту. Огромное спасибо за поддержку. Я не собираюсь исчезать навсегда, не волнуйтесь, теперь я одна из вас — болельщик этой команды. Спасибо всем игрокам за то, что позволили мне быть такой, какая я есть», — приводит слова Рапино Mundo Deportivo.
- 25 сентября 2023
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