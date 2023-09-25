Меган Рапино расплакалась после последнего матча за женскую сборную США

Нападающая женской сборной США Меган Рапино объявила о завершении профессиональной футбольной карьеры на уровне сборной.

«Только счастливые слёзы», — сказано в опубликованном пресс-службы женской сборной США в социальных сетях сообщении.

За сборную Соединённых Штатов Америки футболистка начала выступать в 2006 году, сыграв 202 матча и забив 63 мяча за национальную команду. Благодаря игре за сборную американка стала обладателем премии «Золотой мяч» 2019 года.

В составе американской команды нападающая становилась обладательницей титулов чемпионата мира 2015 и 2019 годов, выигрывала Олимпийские игры 2012 года, чемпионка КОНКАКАФ 2014, 2018 и 2022 годов, а также является победительницей Турнира наций 2018 года.