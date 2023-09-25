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Токсик Дзюба, цирк ЦСКА и звонок другу. Премьер-лига несправедливости #49

Токсик Дзюба, цирк ЦСКА и звонок другу. Премьер-лига несправедливости #49
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Представляем 49-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский и Гриша Телингатер обсуждают 9-й тур РПЛ. Победа «Спартака» в дерби, жаркая игра «Зенита» и «Локомотива», фантастическая по сюжету встреча «Ростова» с ЦСКА. Это и многое другое — в свежем выпуске.

Telegram-канал Миши

Гриша тоже пишет про РПЛ в Telegram

Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! С нами сегодня Гриша
01:13 — Соболев сделал то, что обычно бесит в «фифе»
19:06 — Мочилово «Зенита» и «Локо». И снова этот судья!
37:02 — Цирковое шоу «Ростова» и ЦСКА. Карпин психанёт?
01:02:42 — Что ещё было в туре? Например, скандал «Краснодара»

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