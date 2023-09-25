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Матч Кубка России 2DROTS — «Химки» пройдёт с использованием системы VAR

Матч Кубка России 2DROTS — «Химки» пройдёт с использованием системы VAR
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Матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, в котором встретятся медийная команда 2DROTS и подмосковный клуб «Химки», пройдёт с использованием системы VAR.

«Кубковый матч между 2DROTS и «Химками» пройдёт с использованием системы VAR», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, матч 2DROTS с «Химками» в Кубке России состоится 26 сентября. На прошлых стадиях турнира медийная команда 2DROTS прошла кировское «Динамо», «Муром» и «Сахалин». Два других медиаклуба, которые также получили шанс сыграть в Пути регионов Кубка России, уже вылетели из турнира. «Родина Медиа» выбыла на стадии 1/256 финала, «Амкал» — на стадии 1/128 финала.

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