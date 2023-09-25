Прокуратура начала расследование по поводу угроз в адрес президента «Марселя»

Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту угроз в адрес президента французского футбольного клуба «Марсель» Пабло Лонгории.

«Мы начинаем расследование на основе материалов, опубликованных в прессе. Мы не получали заявления от Лонгории, но думаем, что оно поступит в течение недели», — заявили в прокуратуре Марселя изданию La Provence.

18 сентября боссы «Марселя» провели встречу с представителями фанатских сообществ, отмечалось, что на ней звучали угрозы в адрес Лонгории и призывы покинуть клуб. После этого было объявлено об уходе с поста главного тренера Марселино, возглавившего команду летом. При этом Лонгория заявил, что продолжит руководить клубом.

«Марсель» занимает седьмое место в таблице чемпионата Франции с девятью очками. А также французская команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы с «Аяксом» со счётом 3:3.