«Марсель» может возглавить Роберто Донадони

Руководство марсельского «Олимпика» находится в поиске нового тренера после отставки Марселино, и одним из основных кандидатов на эту должность стал Роберто Донадони, сообщает Foot Mercato.
Имя бывшего тренера сборной Италии (2006 – 2008), а также ряда итальянских команд, включая «Наполи» и «Парму», уже связывали с «Марселем». В начале 2021 года после ухода португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша именно Донадони был одним из кандидатов на должность тренера. В тот раз президент клуба Пабло Лонгория отклонил кандидатуру, заявив, что он не соответствует требованиям.
Отметим, что Донадони сейчас находится без контракта. Последним рабочим местом специалиста был китайский «Шэньчжэнь» (2019 – 2020).
После отставки Марселино обязанности тренера «Марселя» временно исполняет Жак Абардонадо.
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