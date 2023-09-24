Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» может возглавить Роберто Донадони

«Марсель» может возглавить Роберто Донадони
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство марсельского «Олимпика» находится в поиске нового тренера после отставки Марселино, и одним из основных кандидатов на эту должность стал Роберто Донадони, сообщает Foot Mercato.

Имя бывшего тренера сборной Италии (2006 – 2008), а также ряда итальянских команд, включая «Наполи» и «Парму», уже связывали с «Марселем». В начале 2021 года после ухода португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша именно Донадони был одним из кандидатов на должность тренера. В тот раз президент клуба Пабло Лонгория отклонил кандидатуру, заявив, что он не соответствует требованиям.

Отметим, что Донадони сейчас находится без контракта. Последним рабочим местом специалиста был китайский «Шэньчжэнь» (2019 – 2020).

После отставки Марселино обязанности тренера «Марселя» временно исполняет Жак Абардонадо.

Материалы по теме
Самый ненормальный клуб Европы. Фанаты «Марселя» довели тренера и боссов до крайних мер
Самый ненормальный клуб Европы. Фанаты «Марселя» довели тренера и боссов до крайних мер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android