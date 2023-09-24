«Марсель» может возглавить Роберто Донадони

Руководство марсельского «Олимпика» находится в поиске нового тренера после отставки Марселино, и одним из основных кандидатов на эту должность стал Роберто Донадони, сообщает Foot Mercato.

Имя бывшего тренера сборной Италии (2006 – 2008), а также ряда итальянских команд, включая «Наполи» и «Парму», уже связывали с «Марселем». В начале 2021 года после ухода португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша именно Донадони был одним из кандидатов на должность тренера. В тот раз президент клуба Пабло Лонгория отклонил кандидатуру, заявив, что он не соответствует требованиям.

Отметим, что Донадони сейчас находится без контракта. Последним рабочим местом специалиста был китайский «Шэньчжэнь» (2019 – 2020).

После отставки Марселино обязанности тренера «Марселя» временно исполняет Жак Абардонадо.