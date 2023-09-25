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Гилявоги, которым интересовался «Локомотив», стал игроком «Майнца»

Гилявоги, которым интересовался «Локомотив», стал игроком «Майнца»
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33-летний французский полузащитник Жозуа Гилявоги стал игроком немецкого «Майнца» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагал Гилявоги контракт по схеме «1+1» с зарплатой в размере € 1,35 млн за сезон. Опция продления сработала бы, если бы француз провёл 65% матчей. Сам же полузащитник хотел двухлетний контракт с зарплатой в € 2,5 млн.

Также сообщалось об интересе саудовского «Аль-Шабаба» к Гилявоги.

Напомним, игрок получил статус свободного агента ещё в первый день июля, когда попрощался с «Вольфсбургом». В немецком клубе француз провёл девять сезонов. «Волки» оформили его трансфер в августе 2014-го как двухлетнюю аренду с правом выкупа: стоимость сделки составила в сумме € 9,8 млн.

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