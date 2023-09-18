Топ-клубы РПЛ зовут двух игроков после закрытия летнего окна. Кто такие Идрисси и Гилявоги

Летнее трансферное окно в России закрылось 14 сентября, тем не менее участники нашего чемпионата ещё могут подписывать новичков – свободных агентов. Похоже, один-два клуба РПЛ воспользуются этой возможностью. Агент вингера сборной Марокко Уссамы Идрисси заявил о заинтересованности в услугах своего клиента со стороны «Зенита» и «Краснодара». Кроме того, стало известно о переговорах «Локомотива» с экс-полузащитником сборной Франции Жозуа Гилявоги. Рассказываем об этих футболистах.

Уссама Идрисси: звезда Нидерландов, провалившаяся в Испании

27-летний Идрисси – экс-игрок «Севильи». Он стал свободным агентом 1 сентября, когда договорился с испанским клубом о расторжении контракта, действовавшего до лета 2025-го. Уссама принадлежал «Севилье» в течение трёх лет (его покупали у голландского АЗ из Алкмара за € 12 млн), но бóльшую часть времени выступал на правах аренды за другие команды.

Кстати, родившийся и выросший в Нидерландах вингер мог оказаться в России ещё четыре года назад. Тогда Идрисси выдал очень сильный сезон за АЗ и привлёк внимание «Краснодара». Сайт AD писал, что вингер дал согласие на переход в российский клуб и принял предложенный контракт. Однако «Краснодар» не договорился с «Алкмаром». Эту информацию подтвердил и тогдашний главный тренер «быков» Мурад Мусаев.

«Да, мы им интересовались перед его суперуспешным сезоном за АЗ, после которого он уехал в «Севилью». С АЗ очень сложно вести переговоры – ты знаешь, сколько «Спартак» заплатил за Гуса Тила. АЗ ставит высокую цену и не готов двигаться даже на € 50 тысяч. За Идрисси они попросили € 10 млн – мы посчитали, что это дорого, потому что у него был лишь один действительно классный сезон. АЗ не был готов даже встретиться – сразу окончательная цена», – говорил Мусаев в интервью для Sports.ru.

Уссама Идрисси Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Через год после несостоявшегося трансфера в «Краснодар» Идрисси перешёл в «Севилью». По итогам сезона-2019/2020 вингер вошёл в символическую сборную Эредивизии, поэтому неудивительно, что он уехал в топ-лигу. Странным было другое: всего через полгода «Севилья» отправила Уссаму обратно в Нидерланды – отдала в аренду «Аяксу». Идрисси успел поучаствовать только в 10 матчах Примеры, Кубка Испании и Лиги чемпионов, сделал голевую передачу в игре группового этапа ЛЧ с «Ренном». «Аякс» взял его на место проданного в «Спартак» Квинси Промеса.

Идрисси выиграл с амстердамцами чемпионат и Кубок Нидерландов, через полгода вернулся в «Севилью», там начал сезон-2021/2022, но ещё через полгода был отдан в аренду испанскому «Кадису». Тогда он провёл свои последние семь матчей за севильцев. Результативных действий не совершал.

Предыдущий сезон-2022/2023 Идрисси полностью отыграл в аренде – в «Фейеноорде». С Уссамой команда спустя шесть лет выиграла золотые медали чемпионата Нидерландов и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В плей-офф ЛЕ, в марте-апреле 2023 года, вингер оформил дубль в ворота «Шахтёра», сделал голевой пас с «Ромой». Всего же Идрисси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

На юношеском и молодёжном уровнях Идрисси выступал за сборную Нидерландов. Однако на взрослом сделал выбор в пользу родины предков – с 2019-го играет за национальную команду Марокко. Впрочем, у Уссамы была пауза в три с половиной года, когда он не приезжал в сборную. Вернулся только в июне 2023-го, сыграв два матча. На ЧМ-2022 Идрисси не попал. Но он в любом случае пропустил бы чемпионат мира, поскольку с начала октября по конец декабря залечивал травму подколенного сухожилия.

Жозуа Гилявоги: в него поверил Дешам и не поверил Симеоне

32-летний Гилавоги получил статус свободного агента ещё в первый день июля, когда попрощался с «Вольфсбургом». В немецком клубе француз провёл девять сезонов. «Волки» оформили его трансфер в августе 2014-го как двухлетнюю аренду с правом выкупа: стоимость сделки составила в сумме € 9,8 млн.

Жозуа – достаточно известный в Европе футболист, с большим международным опытом. Воспитанник «Сент-Этьена» ярко начал карьеру в родном клубе и уже в 22 года дебютировал в первой сборной Франции. В июне и сентябре 2013-го Дидье Дешам задействовал опорного полузащитника в пяти матчах, включая два — в отборочном цикле ЧМ-2014. Но после этого Гилявоги сыграл за национальную команду всего дважды.

В том же году Жозуа был продан в «Атлетико» за € 10 млн, однако через полгода вернулся на правах аренды в «Сент-Этьен» и ещё через полгода отправился в «Вольфсбург». У Диего Симеоне француз сыграл всего семь матчей, причём один из них с «Зенитом» (1:1) в Санкт-Петербурге в Лиге чемпионов.

Жозуа Гилявоги Фото: Stuart Franklin/Getty Images

За девять сезонов в «Вольфсбурге» Гилявоги сыграл 207 матчей в Бундеслиге, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи. Кроме того, опорный полузащитник выступал с командой в Лиге чемпионов и Лиге Европы – по 16 матчей на групповых этапах и в плей-офф в обоих турнирах. В ЛЕ француз доходил с командой до четвертьфинала в 2015-м, а в ЛЧ – в 2016-м. Помните то потрясающее противостояние «Вольфсбурга» с «Реалом»? Тогда немцы выиграли первую встречу дома – 2:0, но путёвку в полуфинал у них отобрал Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик в Мадриде и принёс «сливочным» победу со счётом 3:0. Гилявоги был заменён на «Сантьяго Бернабеу» как раз после третьего гола — на нападающего Баса Доста. Тем не менее спасти игру у немцев не получилось.

В январе 2022-го Жозуа уходил на полгода в аренду в «Бордо», потом вернулся, но играл уже меньше. В прошлом сезоне — 11 матчей в основе и 12 выходов на замену в Бундеслиге. Впрочем, «Локомотиву» французский универсал мог бы пригодиться и на позиции центрального защитника, поскольку там железнодорожникам не хватает опытного лидера.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» предлагает Гилявоги контракт по схеме «1+1» с зарплатой в размере € 1,35 млн за сезон. Опция продления сработает, если француз проведёт 65% матчей. Сам же полузащитник хочет двухлетний контракт с зарплатой в € 2,5 млн. Согласно источнику, у Жозуа есть и другие варианты, в частности с клубами из Саудовской Аравии.

Ранее L’Équipe сообщал, что Гилявоги может перейти в «Аль-Шабаб». Сам Жозуа признавался в интервью популярному французскому изданию:

«Я думаю, моё время в Европе, скорее всего, закончилось. Решил уйти, потому что хочу найти команду, в которой получу больше игрового времени. Благодарю болельщиков «Вольфсбурга» за любовь, именно здесь я научился быть профессионалом».