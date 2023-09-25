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Гранат — об РПЛ: пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы

Гранат — об РПЛ: пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ.

«Пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. Вверху таблицы очень плотно, и очень радует «Краснодар». Не только своей игрой, но и результатом. У краснодарцев везде стабильность, стараются красиво играть.

От «Крыльев» мало чего ждали. Да, там хороший тренер, играющая команда, но от них не ожидали такого старта. Многого ждали от «Локо», однако в команде пока дисбаланс. Что ждал от «Спартака» и «Зенита»? Красно-белые всегда нестабильны, а вот «Зенит» неожиданно много очков недобирает. Главные ли это разочарования? Наверное, нет. Больше разочаровал «Ахмат» Ташуева», — приводит слова Граната Legalbet.

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