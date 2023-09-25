Гранат — об РПЛ: пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ.

«Пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. Вверху таблицы очень плотно, и очень радует «Краснодар». Не только своей игрой, но и результатом. У краснодарцев везде стабильность, стараются красиво играть.

От «Крыльев» мало чего ждали. Да, там хороший тренер, играющая команда, но от них не ожидали такого старта. Многого ждали от «Локо», однако в команде пока дисбаланс. Что ждал от «Спартака» и «Зенита»? Красно-белые всегда нестабильны, а вот «Зенит» неожиданно много очков недобирает. Главные ли это разочарования? Наверное, нет. Больше разочаровал «Ахмат» Ташуева», — приводит слова Граната Legalbet.