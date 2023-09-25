Форвард «Сочи» Бурмистров: две‑три удачные игры — и окажемся уже в середине таблицы

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сочинцы занимают 15-е место после девяти туров. Команда набрала шесть очков.

«Можно сказать, что теперь у «Сочи» основная задача — сохранить прописку в РПЛ? Ещё играть 21 тур. Это очень много. Надо смотреть, как будет, и идти от игры к игре. Как бы банально это ни звучало. Дай бог, пойдёт какая‑то победная серия. Две‑три удачные игры — и окажемся уже в середине, можно будет смотреть куда‑то выше. Сейчас, конечно, надо выбраться из нижней части и смотреть, что будет дальше», — сказал Бурмистров «Матч ТВ».

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 1 октября.