Форвард «Сочи» Бурмистров: две‑три удачные игры — и окажемся уже в середине таблицы
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Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сочинцы занимают 15-е место после девяти туров. Команда набрала шесть очков.
«Можно сказать, что теперь у «Сочи» основная задача — сохранить прописку в РПЛ? Ещё играть 21 тур. Это очень много. Надо смотреть, как будет, и идти от игры к игре. Как бы банально это ни звучало. Дай бог, пойдёт какая‑то победная серия. Две‑три удачные игры — и окажемся уже в середине, можно будет смотреть куда‑то выше. Сейчас, конечно, надо выбраться из нижней части и смотреть, что будет дальше», — сказал Бурмистров «Матч ТВ».
В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 1 октября.
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